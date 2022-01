I convocati di mister Pioli per Venezia-Milan

Ricordarsi la Roma per avere fiducia e coraggio, dimenticarsela per spostare lo sguardo verso il Venezia, prossimo avversario in campionato. Alla vigilia della 21º giornata di Serie A, Mister Pioli ha diramato la lista dei rossoneri disponibili per questa importante gara. Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Nava.



DIFENSORI

Conti, Florenzi, Hernández, Gabbia, Kalulu, Stanga.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

Ancora assenti dunque i giocatori rossoneri positivi, già assenti contro la Roma.