Ibra carica il Milan in vista della Juve: avete sentito?

L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato la settimana di allenamenti di Zlatan Ibrahimovic: intensità, cattiveria, niente è stato lasciato al caso.

Lo svedese è pronto a caricarsi il Milan sulle spalle per cercare la vittoria contro la Juventus.

L’attaccante svedese, spiega il quotidiano, non ha ancora digerito la sconfitta contro lo Spezia e la gara contro la Juventus è l’occasione giusta per rialzare la testa e non perdere di vista l’Inter.

Lo svedese senta la pressione ma questo di certo non lo scarica, anzi ne trae maggiore forza, così come il resto della squadra.

Ibrahimovic, Milan, allenamenti

Inoltre, il quotidiano Tuttosport di questa mattina, ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic che molto dipenderà anche dal suo rendimento e dalla situazione del Milan tra qualche settimana.

Però se lo svedese vorrà restare, sottolinea il quotidiano, non ci saranno problemi e si procederà con il rinnovo