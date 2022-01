Ibra: “Vaccino? L’ho fatto per un semplice motivo”

Intervistato da Le Journal de dimanche, Zlatan Ibrahimovic ha affrontato anche il tema Covid commentando la controversa vicenda di cui si è reso protagonista Novak Djokovic:

“Io non mi sono vaccinato per giocare a calcio, ma per tutelare la salute mia e degli altri. Vaccinarsi per ragioni di salute non è uguale a farlo per partecipare ad un torneo di tennis“.