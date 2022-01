Il ds della Sampdoria rivela: “Castillejo era dispiaciuto: ha rifiutato per un motivo”

Sembrava tutto fatto per la cessione in extremis di Castillejo alla Sampdoria, ma a poco più di un’ora dalla chiusura del mercato è saltato tutto: lo spagnolo resterà al Milan fino a giugno.

I due club avevano trovato l’accordo sulla base di un prestito, ma è stata decisiva la volontà dell’attaccante. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, Castillejo voleva tornare in Spagna e aveva già accettato l’offerta del Valencia, ma il Milan non hanno raggiunto un’intesa con gli spagnoli.

Castillejo, Milan, Sampdoria

Oggi l’ennesimo tentativo della Sampdoria di portarlo alla corte di Giampaolo, ma dal giocatore è arrivato un altro ‘no‘. Il ds del club blucerchiato, Daniele Faggiano, ha commentato così l’accaduto ai microfoni di Sky Sport:

“Il giocatore era dispiaciuto, c’era tutto, anche l’accordo con il procuratore. Forse non se l’è sentita perché era l’ultimo giorno“.