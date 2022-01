Il giornalista attacca Ibra: “É duro farlo con uno come lui!”

Maurizio Pistocchi, intervenuto nella trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 8, ha parlato della situazione del Milan in seguito al match pareggiato ieri sera a San Siro contro la Juventus . Queste le sue parole:

“Dopo aver visto Milan-Juventus, credo sempre di più che sia il Napoli la vera rivale dell’Inter per lo scudetto. Il Milan ha perso un po’ di smalto; d’altra parte, con un centravanti di quarant’anni è difficile pensare di competere in alta classifica per tutta la stagione”.