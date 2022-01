Il giornalista lo rivela in diretta: “C’è già l’accordo con un centrocampista!”

Durante una diretta Instagram di Carlo Pelegatti è intervenuto Carlo Laudisa, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ed ha rivelato una clamorosa indiscrezione di mercato di mercato. Secondo quanto da lui riportato, il Milan avrebbe già trovato un accordo con Renato Sanches, centrocampista del Lille.

Renato Sanches, Lille

In vista di una possibile partenza di Frank Kessié direzione Tottenham, il Milan sta valutando vari profili ma quello di Renato Sanches sembra convincere di più la dirigenza.

Per chiarire la situazione, così Carlo Laudisa si è espresso sull’argomento: “E’ vicino il rinnovo di Leao. Ma con Jorge Mendes si lavora anche per un un grande colpo in entrata. I colloqui vanno avanti da una settimana. C’è un patto per Renato Sanches. Il portoghese andrà a scadenza col Lille nel 2023. Vi confermo che l’umore è sorridente sia per Leao che per Sanches. All’ex Bayern Monaco può toccare l’eredità di Kessie“.

Il centrocampista portoghese vorrebbe giocare la Champions e al momento il Milan darebbe più garanzie dell’Arsenal in questo senso. Inoltre Sanches è appassionato dalla storia del club e sembra più che convinto da questa scelta.

Filippo Fagiolini