Il giornalista non ha dubbi: “Non verrà al Milan, è un’illusione”

Direttamente dal suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l’ipotesi avanzata in queste ore di un trasferimento di Kulusevski in direzione Milano. Non proprio ottimista il noto giornalista rossonero:

“Kulusevski è un’illusione durata poche ore. Da Torino hanno detto subito che sarebbe stato impossibile strapparlo alla Juve, dal Milan non è mai arrivata nessuna conferma. Ci sono stati dei movimenti, è vero, ma alla fine penso che lo svedese non vestirà la maglia rossonera. Non ci sono le basi per farlo“.