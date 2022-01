Il Milan ancora forte sul difensore, sarà lotta con Inter e Juve!

Il Milan, non è un mistero, ha come primo obiettivo per giugno quello di rinforzare la difesa. Con l’incognita Kjaer, che rientrerà da un grave infortunio, e la possibile partenza di Romagnoli, i rossoneri devono muoversi già da ora per completare il reparto arretrato.

Bremer, Milan, concorrenza

Dopo aver visto sfumare la trattativa per Botman, il Milan si è proiettato già a giugno. Come è ormai noto da mesi, l’obiettivo numero uno si chiama Gleison Bremer. Il difensore del Torino, che sta impressionando tutti sotto la guida di Juric, piace e non poco alla dirigenza rossonera.

Non sarà facile però accaparrarsi il giocatore granata. Su di lui, come riporta Tuttomercatoweb, c’è l’interesse di Inter e Juve, ma non solo: anche il Bayern, tramite i suoi scout, starebbe seguendo il giocatore.

Concorrenza forte, anzi, fortissima: per Maldini e company non sarà facile convincere il calciatore a trasferirsi a Milanello. Ci sarà bisogno, certamente, di un progetto all’altezza delle big d’Europa.

Pierfrancesco Vecchiotti