Il Milan ragiona per il post Ibrahimovic: tre nomi in lista!

Il Milan sta iniziando a ragionare per il post Ibrahimovic: l’attaccante svedese classe 1981 inevitabilmente inizia ad accusare sempre più spesso problemi di natura fisica e il suo impiego sta pian piano calando. Per ovvi motivi, Ibrahimovic non può più rappresentare una garanzia per l’attacco del Milan e per questo il club ha già messo nel mirino diversi profili.

Isak

I due nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli di Jonathan David e Alexander Isak. Entrambi sono molto giovani: il primo è un classe ’00 e gioca nel Lille, il secondo è un ’99 e gioca nella Real Sociedad.

Il Milan sa che per arrivare a nomi del genere servirà fare un grande investimento: David ha un valore di mercato di circa 50 milioni, Isak ha una clausola di 70 milioni di euro e numerosi club interessati. Sono entrambi piste difficili ma rappresentano i due nomi ideali per Maldini e Massara.

Tra l’altro Isak, essendo svedese, ha già avuto modo di parlare con Ibrahimovic in nazionale, dove l’attaccante della Real Sociedad ha già disputato 31 partite.

La pista più concreta resta quella di Noa Lang, fantasista del Bruges, che per costo è decisamente più raggiungibile. Ha un valore di mercato di 25 milioni ed è in grado di fare sia l’esterno su entrambi i lati che la punta.

FILIPPO FAGIOLINI