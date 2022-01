Il quotidiano apre polemico: direzione di gara disastrosa

Il Milan ha superato la Roma con una prestazione convincente ma non è apparsa altrettanto all’altezza quella dell’arbitro Chiffi, che è stato oggetto di critiche da più parti.

Il più duro è stato Il Corriere dello Sport che ha “premiato” la direzione arbitrale con un 3 in pagella. Il motivo è presto detto: Chiffi non si è dimostrato adatto al compito di dirigere con sicurezza un big match per via di decisioni discusse e poco comprensibili.

Giroud, rigore, Roma

Il quotidiano sostiene che il rigore per il braccio di Abraham non andava assegnato in quanto non c’è certezza che sia avvenuto il tocco. Manca poi un rigore al Milan per l’entrata di Mkhitaryan su Krunic e le due espulsioni hanno fatto comprendere che l’arbitro non aveva in mano la partita.