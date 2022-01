Il rinnovo di Romagnoli in stallo: una big alla finestra

Tra i giocatori in scadenza nel Milan il prossimo 30 giugno c’è anche Alessio Romagnoli.

Il calciatore vorrebbe restare in rossonero ma per il momento non si è trovato un accordo tra le parti sull’ingaggio.

Secondo quanto riferisce Il Giornale, infatti, il Milan aveva offerto un rinnovo al giocatore sulla base di un quadriennale con stipendio quasi dimezzato rispetto agli attuali 6 milioni di euro.

La trattativa, infatti, adesso sta vivendo una fase di stallo. Con la Juventus, interessata al calciatore, che resta alla finestra in caso di separazione tra Romagnoli e il Milan