Infortunio Kessié, arriva l’esito degli esami: le condizioni

Sospiro di sollievo per il Milan. Kessié, infortunatosi durante la Coppa D’Africa, si è sottoposto ad una TAC che ha dato esito negativo.

Infortunio, Kessié, TAC

Per il calciatore ivoriano sono quindi escluse lesioni, e il ragazzo sembra già stare molto meglio. Molto probabilmente tornerà a Milano nel fine settimana e già da lunedì potrebbe unirsi ai compagni.

Una buona notizia per Pioli che difficilmente può fare a meno della forza di Kessié in mezzo al campo: per il Milan la quantità e i gol del calciatore sembrano indispensabili nella rincorsa all’Inter.