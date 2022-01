Infortunio Tomori, una statistica mette paura ai rossoneri!

Proprio in giornata è arrivata la pessima notizia dell’infortunio di Tomori: lesione al menisco mediale e, secondo il Corriere, circa un mese di stop. Oltre alla sua assenza, che si aggiunge a quella di Kjaer, c’è anche una statistica che mette molta paura ai tifosi rossoneri.

Secondo i dati Opta, il Milan, a partire dal suo debutto il 26 gennaio 2021, ha perso solamente il 24% delle partite con Tomori titolare (11/45). Nelle sette gare in cui il canadese non è sceso in campo, invece, i rossoneri hanno perso ben 3 volte, ossia nel 43% dei casi.

Questa defezione porterà, molto proabilmente, un’accelerazione sul mercato da parte di Maldini e Massara, ancora alla ricerca di un difensore centrale che possa rimpiazzare Simon Kjaer.