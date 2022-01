La Serie A ripartirà col botto, in programma c’è il derby della Madonnina: Inter-Milan.

I nerazzurri per il big match avranno a disposizione anche Matias Vecino. Il centrocampista sta rientrando in Italia dopo la partita di stanotte con la nazionale uruguaiana.

Inter-Milan Vecino

Il giocatore era diffidato ed è stato ammonito, per questo motivo sarà squalificato per la gara col Venezuela. Vecino tornerà dunque in anticipo a Milano.

Il numero 8 dell’Inter sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida di campionato.