Ipotesi clamorosa per Kessié: l’ivoriano pronto a seguire un ex rossonero

Franck Kessié sembra ormai destinato a lasciare il Milan viste le esose richieste per il rinnovo contrattuale che non è arrivato e sembra che non potrà mai arrivare. L’ivoriano potrebbe però restare in Italia visto l’interesse della Juventus anche se la novità delle ultime ore è abbastanza clamorosa.

La Gazzetta dello Sport rivela che Marotta si è fiondato sul calciatore a parametro zero e quindi Kessié potrebbe seguire Calhanoglu all’Inter dopo la fine di questa stagione. I nerazzurri potrebbero accontentare le sue pretese contrattuali e l’affare non è impossibile.

Kessié, Milan, Inter

Resta il fatto che il centrocampista vuole mantenere aperte tutte le strade e se davvero non rinnoverà con il Milan (ipotesi praticamente scontata) potrebbe rendere nota la sua destinazione solo dopo il termine della stagione.