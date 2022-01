Kalulu fa chiarezza: “È questo il mio ruolo”

Pierre Kalulu, dopo una grande prestazione contro il Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita e ha fatto chiarezza sul suo ruolo:

“In queste due partite, io e Gabbia abbiamo giocato bene. Mancano i due titolari, dobbiamo essere sempre pronti e fare il massimo per aiutare la squadra in questi momenti. Poi quando vinciamo, è sempre più facile.

La vicinanza dei nostri compagni? È normale, quando giochi fuori ruolo hai un po’ di paura. Tutta la squadra ci aiuta, ed è più facile così.

Il mio ruolo? Per essere onesti, dipende dalle partite. In alcune partite mi trovo meglio a destra, altre a sinistra e a volte faccio il centrale. Poi sul campo penso sempre a dare il massimo.

Come mi trovo negli 1 contro 1? È vero che il nostro modo di difendere prevede tanti uno contro uno, ma è facile per me perché sono veloce. Giochiamo tutti uno contro uno in tutto il campo, ed è facile perché ognuno di noi ha il suo uomo da curare.”