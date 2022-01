Il Milan deve necessariamente sostituire l’infortunato Kjaer che ha terminato qui la sua stagione. Il difensore danese sarà una grave perdita per i rossoneri ma Maldini vuole affondare il colpo per Botman. Intanto, però, il club milanese non vuole farsi trovare impreparato per l’addio, molto probabile, di Kessie a giugno.

Renato Sanches, centrocampo, obiettivo

I rossoneri, infatti, oltre al difensore, vorrebbero pescare anche un centrocampista dal Lille, si tratta del portoghese Renato Sanches, secondo la Gazzetta dello Sport. L’ex Bayern Monaco ha sempre fatto vedere a sprazzi le sue qualità ma in Francia si sta consacrando al meglio ed anche Maldini se ne è accorto.