Kessie ai saluti: già individuato il suo sostituto!

Il rinnovo di Kessie è uno dei temi che più fa discutere in casa rossonera e man mano che i giorni passano il suo destino sembra essere sempre più lontano da Milano. Il centrocampista ivoriano a giugno 2022 si libererà a parametro 0 dal Milan e già adesso potrebbe accordarsi con un’altra squadra. Il club rossonero però sembra abbia già trovato il suo sostituto: la dirigenza è fortemente interessata a Renato Sanches, centrocampista classe ’97 del Lille.

Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 ma ha già da tempo fatto capire di non voler rinnovare e di volersi trasferire. La destinazione Milan è molto apprezzata e i buoni rapporti tra i due club potrebbe facilitare l’operazione.

L’agente è Jorge Mendes, lo stesso di Rafael Leao: con lui si è in continuo contatto per discutere del rinnovo del talentuoso esterno portoghese e per tenere sotto controllo la pista Renato Sanches.

Così, dopo aver praticamente bloccato Botman per giugno, il Milan è pronto a provare il doppio colpo dal Lille. La richiesta è alta: serviranno 60 milioni di euro per aggiudicarsi entrambi i profili ma il Milan vuole fare un tentativo. Questa pista rappresenta la prima scelta della dirigenza.

