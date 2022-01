Svolta sul futuro di Kessie: in Inghilterra confermano

Il futuro di Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan. L’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, diventa sempre più remoto con il passare delle settimane. Dall’Inghilterra, il giornalista di SkySportsUK, Lyall Thomas, ha riportato sui suoi profili sociale un’importante indiscrezione.

Franck Kessie

Il Tottenham sarebbe pronto ad ingaggiare Franck Kessie già durante questa finestra di mercato. Non è un mistero che il calciatore piaccia tantissimo al tecnico degli Spurs Antonio Conte. Il tecnico vorrebbe assicurarsi la firma sul contratto del centrocampista rossonero già a gennaio per poi portare il calciatore a Londra a zero in estate.