Il centrocampista del Milan, Franck Kessiè in questo momento è in campo per la seconda giornata del Gruppo E della Coppa d’Africa.

Il rossonero al 12 minuto del primo tempo ha sbagliato un rigore. Il penalty calciato nell’angolino basso di destra è stato parato da Kamara, portiere della Sierra Leone.

Kessiè oltre al rigore sbagliato, ha disputato un primo tempo decisamente sottotono, con una prestazione al di sotto della sufficienza.

Kessiè Costa d’Avorio

La Costa d’Avorio è comunque riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio, grazie al gol di Haller al 25 minuto. Se il risultato dovesse restare questo, Kessiè e compagni si qualificheranno al turno successivo. Prolungando l’assenza del centrocampista della rosa del Milan.

Il Gruppo E della Coppa d’Africa, oltre alla Costa d’Avorio e alla Sierra Leone, comprende anche l‘Algeria e la Guinea Equatoriale.