Inter-Milan, il giocatore non è a Milanello: avete sentito?

Le ultime novità in vista del derby da Milanello.

Non pervenuto

In Casa Milan sta per cominciare la settimana che raggiungerà il suo culmine con il derby di sabato 5 febbraio e non vuole farsi trovare impreparato.

Se da un lato Pioli sta preparando la sfida e pensa a come bloccare i due palleggiatori nerazzurri Brozovic e Calhanoglu, dall’altro i rossoneri non sono ancora al completo a causa dell’assenza di Kessié.

Kessié, Milan, Derby

Stando a quanto riportato da Alfredo Di Stefano su Sky Sport 24 oggi Franck Kessié non è ancora rientrato dall’Africa, dove era impegnato nella Coppa D’Africa con la Costa D’Avorio.

Sempre secondo il giornalista, però, non è un caso e tantomeno un problema perché dovrebbe essere solo un intoppo logistico e il giocatore potrebbe tornare a Milano già da domani.