Krunic: “I tifosi sono riusciti a farlo ugualmente! Spezia? Lo abbiamo fatto dopo la sconfitta”

Rade Krunic, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato prima del match contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla preparazione alla partita:

“Abbiamo analizzato la sconfitta contro lo Spezia. Stasera faremo il nostro meglio“.

Sul match:

“Certe partite valgono più di altre, è una grande emozione giocare queste gare. Vincere contro un avversario così sarebbe molto importante”.

Sull’assenza dei tifosi:

“É davvero un peccato che non siano allo stadio per sostenerci. Vederli prima del match ci ha dato comunque una grande spinta”.

Il centrocampista rossonero si è poi fermato anche ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Sulla sua crescita:

“Pretendo sempre il massimo da me stesso. Quest’anno sto trovando maggiore continuità. Per il ruolo dipende dalla situazione, avevamo tanti problemi con gli infortuni: a me va bene giocare e spero di poterlo fare sempre”.

Sulla sfida contro la Juventus:

“È una partita molto importante per noi. Sono gare particolari, c’è tanta emozione. È il sogno di ogni bambino”.