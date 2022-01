La Lazio piomba su un obiettivo del Milan: le ultime

Che il Milan stia cercando con urgenza un difensore centrale è cosa nota.

All’infortunio di Kjaer (che terrà fuori il danese per tutto il resto della stagione), si è aggiunta la tegola Tomori. Il giovane centrale inglese, titolare inamovibile, resterà fuori per 30 giorni dopo l’intervento al menisco. Una brutta botta per Stefano Pioli, che deve fare i conti con le assenze di mezza difesa titolare.

Diversi nomi sono stati accostati ai rossoneri nelle ultime settimane, da Botman del Lille, a Diallo del PSG per arrivare a Bailly del Manchester United.

Nicolò Casale

Secondo le ultime indiscrezioni, Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi anche su Nicolò Casale, difensore classe 1998 in forza all’Hellas Verona.

Come riporta Tuttosport, tuttavia, anche la Lazio si è fatta avanti per acquistare il cartellino del centrale.

I biancocelesti, infatti, sono molto vicini all’accordo con il CSKA Mosca per la cessione di Vedat Muriqi: l’operazione darebbe il via libera all’acquisto di Casale dal Verona.