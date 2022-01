L’allenatore esalta Maldini: “Impazzisco per lui!”

Intervenuto a Sky Sport, Luigi De Canio, allenatore di calcio passato per diverse panchine di A, ha esaltato Paolo Maldini e il Milan. Le sue parole:

“Credo che il Milan possa puntare a qualsiasi obiettivo, Inter permettendo. Questo per merito dell’allenatore, di Maldini e di una società che sta agendo con coerenza e lungimiranza. Impazzisco per Maldini, sarebbe potuto entrare nel Milan in qualsiasi momento ma non ha mai voluto accettare ruoli di secondo piano: ha voluto dimostrare la sua personalità e la sua competenza”.