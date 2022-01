Lascia Dazn per il Bologna, la notizia sull’ex attaccante

Fabio Bazzani, ex calciatore che tra le altre ha vestito la maglia della Samp, entra ufficialmente nello staff del Bologna. Lo riporta Nicolò Schira, il quale sottolinea come questi primi giorni di gennaio siano stati segnati dall’arrivo negli staff di due collaboratori tecnici: Salvatore Foti per la Roma e Bazzani, appunto, pronto a dare il suo apporto in quel di Bologna.

Bazzani, Staff, Bologna

Lo attende a braccia aperte Sinisa Mihajlovic: Bazzani arriva in Emilia dopo l’esperienza da commentatore tecnico su DAZN. Lascia la televisione dopo poco più di quattro mesi: troppo forte, anche per lui, il richiamo del campo.

Pierfrancesco Vecchiotti