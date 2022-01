Lazetic ha firmato: le sue prime parole da rossonero

Marko Lazetic è sbarcato a Milano e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione di SpazioMilan.it, il centravanti serbo ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero.

Il classe 2004 sarà quindi un nuovo calciatore del Milan, dopo l’esordio in patria, per il giovanissimo attaccante questa sarà la prima vera esperienza in un grande campionato.

Queste le prime parole di Lazetic da calciatore del Milan:

“Forza Milan! Sono contento di essere qui”

Possiamo annunciare che l’avventura di Lazetic in Italia è ufficialmente iniziata ed i tifosi milanisti si augurano che possa essere un grande colpo per la propria squadra.

Stefano Cori