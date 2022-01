Il Milan ha preso il nuovo Vlahovic!

L’ex portiere di Serie A non ha dubbi sul nuovo acquisto del Milan.

Il talento preso dai rossoneri

Diciotto anni, serbo, classe 2004, 192 centimetri d’altezza: Marko Lazetic, si appresta a diventare un nuovo acquisto rossonero.

Complice il probabile trasferimento di Pellegri che saluterà i rossoneri per andare al Torino, il Milan ha trovato in Lazetic l’alternativa giusta per l’attacco.

Lazetic, Milan, Vlahovic

Alla Stella Rossa dovrebbero andare 4 milioni di euro, più la percentuale sulla futura rivendita. Vlada Avramov, ex portiere di Serie A, ne parla così: “Chi gioca al Marakana non ha paura di giocare a San Siro

Il Milan ha fatto un gran colpo, si è assicurata il nuovo Vlahovic“. Fisico statuario, ariete da area di rigore, diverse presenze con la prima squadra di Belgrado: può essere l’uomo della svolta per la stagione dei rossoneri.