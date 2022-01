Pioli in conferenza: “Sul mercato agiremo così”

Alla vigilia del match che vede impegnate Milan e Roma nella 20° giornata di Serie A, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli interviene in conferenza stampa per rilasciare le rituali dichiarazioni prima della sfida.

Le due squadre si sfidano nell’ormai classico turno dell’Epifania che rivede di fronte giallorossi e rossoneri dopo la stagione 2003-04.

La partita, all’epoca, si giocò all’Olimpico e vide il successo del Diavolo per 1-2 grazie alla doppietta di Andriy Shevchenko e la rete di Cassano per i padroni di casa.

Alla fine di quella stagione gli uomini di Carlo Ancelotti festeggeranno lo Scudetto.

Le sue parole:

pioli in conferenza stampa

Sui ritorni degli infortunati: “Ora abbiamo tutti a disposizione e, nonostante ancora non sono al 100%, troveranno presto la condizione”

Sul Covid: “Situazione non normale per tutti. Stiamo vivendo un momento particolare e la salute viene prima di tutto. Cerchiamo di stare attenti. Gli imprevisti possono capitare”

Sulla lotta Scudetto: “Vogliamo vincere tutte le partite. Da domani parte la rincorsa all’Inter”

Sui calciatori rientrati dall’infortunio: “Nessuno dei rientrati ha i 90′ nella gambe. Avranno bisogno di riprendere la condizione”

Sull’obiettivo del girone di ritorno: “Dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte. Noi siamo convinti e il nostro obiettivo sarà fare più punti del girone di andata”

Sul mercato: “L’infortunio di Kjaer ci costringe ad andare ad acquistare il difensore centrale. Non ho fatto altre richieste perchè la squadra è pronta così”

Su Bakayoko: “Mi aspetto tanto da lui, è forte ed avrà le sue possibilità”

Sulla squadra: “Abbiamo un percorso da fare e mi aspetto il massimo da ognuno dei miei calciatori”

Su Giroud e Ibrahimovic: “Le scelte in attacco dipendono dalla condizione dei due calciatori. Quando stanno bene entrambi scelgo a seconda di chi, per caratteristiche, può rendere meglio. Giroud è intelligente ed è stato un po’ limitato dai problemi fisici. Attacco a due punte? Da valutare partita per partita”

Sulle novità da apportare: “Abbiamo un piano di gioco senza ruoli fissi. Quando avremo le possibilità cercheremo di cambiare per risultare sempre più imprevedibili”

Su Brahim: “Ha sofferto nelle ultime partite. Non stava bene fisicamente ma la sosta gli ha fatto bene. L’ho visto brillante e pimpante. Può tornare ai livelli di inizio stagione”

Sul difensore che stanno cercando: “Vogliamo un difensore completo che sappia fare l’uno contro uno e che sappia fare da regista, che sappia dettare i tempi. Ormai il difensore deve avere tutte queste caratteristiche. Non sarà un mercato scoppiettante ma troveremo il giocatore giusto”

Sulla Roma: “A Roma abbiamo giocato bene all’andata. Ora loro sono diversi grazie al lavoro fatto da Mourinho. Sono forti e possono ambire a giocare la Champions. Sarà una partita importante”

Su Ibrahimovic: “All’andata ha fatto molto bene ma sia lui che Giroud sono pronti a giocare dal 1′. Domani valuteremo”

Sui cambi di ruolo: “Possibile vedere alcuni giocatori schierati in posizioni inedite. Cerchiamo sempre di esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori al meglio”

Sulle scelte tattiche: “Le scelte tattiche fatte non sono sempre state delle migliori. Dobbiamo essere bravi a coprire bene il campo. Dipende anche dalla velocità e dalla qualità che mettiamo”

Sulla situazione Covid: “Siamo tutti molto attenti nel rispettare i protocolli che abbiamo a disposizione. Ci sono altri organi che devono prendere decisioni. Nessuno si aspettava una ricaduta simile”

Sulle aspettative rispetto all’andata: “Voglio una squadra energica, senza timore. Le squadre forti mantengono il loro modo di giocare nonostante gli errori che possono capitare”

Sull’impressione avuta dal ritorno dei giocatori: “Ho avuto le stesse risposte dell’andata. C’è entusiasmo e voglia di far bene”

Sui rientri di Rebic e Leao: “Possono aiutarci nell’aiutare a esaltare le caratteristiche dei calciatori offensivi e renderci così più pericolosi”