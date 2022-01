Nuova assemblea di Lega: importanti punti all’ordine del giorno

Come riportato dall’ANSA è stata fissata per il prossimo 27 gennaio una nuova Assemblea della Lega di Serie A. Una delle novità è il ritorno negli uffici di via Rosellini a Milano per la prima volta dal gennaio 2020 ovvero prima del lockdown. Sul tavolo della riunione dei club della massima serie ci sono i seguenti punti all’ordine del giorno:

Paolo Dal Pino, Presidente Lega Serie A

delibere in ordine alla gestione della pandemia legate all’emergenza Covid;

elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega;

adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe (approvato dalla Figc il 25 novembre 2021);

proposta sui nuovi premi legati a Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League;

proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024;

offerta di Infront per i diritti tv dell’area Medio Oriente e Nord Africa.