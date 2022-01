L’esperto ironico su Milan-Juve: “Meglio vedere Catanzaro-Palermo!”

Lele Adani, intervenuto come di consueto in diretta su Twitch alla Bobo Tv, nel corso dell’analisi di Milan-Juventus, partita andata in scena ieri sera a San Siro e terminata a reti bianche, ha ironizzato così sullo scarso spettacolo offerto dalle due squadre:

Adani, Milan-Juve, Catanzaro-Palermo

“Sto guardando Catanzaro-Palermo di Serie C per l’esordio in panchina di mister Silvio Baldini. In due minuti c’è già stato un palo, quindi ci sono sicuramente già state più emozioni dell’intera partita tra Milan e Juve di ieri sera”.