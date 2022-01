L’ex allenatore di Leao: “Vi dico qual è il suo ruolo in campo”

Tiago Fernandes ha allenato Leao allo Sporting Lisbona, quando l’attaccante del Milan militava nelle giovanili di una delle squadre più rappresentative del Portogallo.

Pochi, quindi, conoscono meglio di lui il talento di Rafael, uno dei giocatori più chiacchierati del momento per via delle ultime – sfavillanti – prestazioni. Di seguito le parole rilasciate da Fernandes ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Per me Leao è uno dei ’99 più forti al mondo. Un paio di anni fa, parlando con Pioli dissi che Rafa è un numero 9. È quello il ruolo in cui rende al meglio. Ha tutto: velocità, tiro, si sa muovere bene. In quella posizione, magari di fianco ad Ibra, potrebbe essere devastante“.