Il Lille provoca il Milan, fissato il prezzo per Botman!

Il Lille ribadisce l’incedibilità del giocatore.

Una cifra monstre

Il Milan è in una vera e propria emergenza difensiva, dopo Kjaer si ferma anche Tomori, che sarà costretto ai box per un mese e dovendo lottare per il campionato è necessario per i rossoneri assicurarsi le prestazioni di un difensore centrale di livello.

Botman Lille Milan

Secondo quanto riporta Telegraph, il primo nome in cima alla lista rossonera, Sven Botman, sarebbe stato dichiarato incedibile dal Lille, e non solo.

Il club francese, provocatoriamente, avrebbe fissato il prezzo del giocatore ad una cifra monstre: 55 milioni di euro.