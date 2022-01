L’infortunio di Tomori accelera la caccia al difensore: due le opportunità

L’infortunio di Kjaer ha portato il Milan a cercare sul mercato un difensore da affiancare a Tomori per il resto della stagione ma anche il centrale inglese è andato incontro ad uno stop nella partita di ieri sera contro il Genoa. I rossoneri sono quindi costretti ad accelerare la caccia al rinforzo di gennaio.

Sky Sport rivela che il Milan sta vagliando i due profili di Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del Paris Saint Germain. I rossoneri non vorrebbero sborsare troppo e sarebbero propensi ad un prestito fino al termine della stagione.

Bailly, Manchester United, Milan

Se per Bailly i Red Devils hanno aperto a tale soluzione difficilmente potrà avvenire lo stesso per il PSG. Inoltre Diallo è attualmente in Coppa d’Africa e potrebbe tornare in Europa solo tra qualche settimana: in queste condizioni il Milan potrebbe lasciar cadere la pista.