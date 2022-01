L’Inter vola, ma il Milan c’è: i rossoneri hanno un obiettivo!

Super Milan a Venezia ieri, un Milan che si dimostra squadra, compatta, consapevole di quanto vale, decisa a stare lassù e vogliosa di non perdere il treno scudetto.

I cugini nerazzurri non si fermano più, vero, ma Pioli e i suoi non mollano e restano a meno uno dalla vetta, in attesa di vedere cosa accadrà per Bologna-Inter.

La vittoria al Penzo ha fatto intravedere anche altro, come sottolinea Tuttosport “era logico che, una volta recuperati i propri giocatori più pericolosi, il Milan potesse tornare a praticare il gioco che predilige: attendere per poi ripartire con la velocità dei suoi esterni“.

Venezia-Milan, 0-3, Serie A

Come dicevamo sopra, l’Inter non si ferma, ma il Milan dovrà cercare di mantenere il passo e sperare in uno stop della rivale.

L’obiettivo, a questo punto, sembra essere chiaro per il Diavolo: tenere la scia dei cugini nerazzurri, aspettando “la resa dei conti a inizio febbraio, fra sole tre giornate, quando ci sarà il derby“, si legge nel quotidiano torinese.