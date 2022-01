L’interesse per Kulusevski è reale: la situazione dell’affare

Dejan Kulusevski ha impressionato tutti gli addetti ai lavori nella sua stagione al Parma, che lo aveva visto trascinare i ducali prima e dopo l’arrivo della pandemia tanto da guadagnarsi già nel gennaio la chiamata da parte della Juventus. Ora lo svedese si è un po’ perso ma la situazione potrebbe cambiare.

La Gazzetta dello Sport rivela che il centrocampista è finito davvero nel mirino del Milan, che vorrebbe un nome di primo piano per la fascia rossonera. Da Torino fanno sapere che si è disposti a trattare ma la trattativa è ancora bloccata.

Kulusevski, Milan, Juventus

Questo perché nonostante l’interesse per il giocatore è il prezzo del cartellino a spaventare i rossoneri, che non sono disposti ad un investimento pari o superiore ai 35 milioni di euro sborsati dalla Juventus all’Atalanta ormai due anni fa. Non è però escluso un aggiornamento dell’ultimo momento in questo pazzo mercato di gennaio.