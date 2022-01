L’obiettivo del Milan esce allo scoperto: “Sono pronto a una nuova sfida!”

“Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pronto per una nuova sfida. Se arriva una proposta, vedrò cosa è meglio per me”.

calciomercato, Renato Sanches, Lille

Con queste parole, rilasciate al quotidiano francese Metro, Renato Sanches ha confermato di essere pronto a lasciare il Lille per approdare in nuovo club.

Come ormai noto da diverso tempo, sul centrocampista portoghese, che ha il contratto in scadenza nel 2023, c’è un forte interesse da parte del Milan, il quale potrebbe puntare su di lui in caso di mancato rinnovo di Kessié. Sul classe 1997, però, ha messo gli occhi anche l’Arsenal di Arteta.