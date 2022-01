Maldini esalta Pobega: “Lo sta dimostrando al Torino”

Paolo Maldini, nel corso del meeting online 2021 di AIMC, ha parlato anche del futuro di Tommaso Pobega.

Secondo il DT rossonero, il giocatore, ad oggi in prestito al Torino, ha un futuro più che promettente al Milan e, dopo essersi fatto le ossa con la maglia granata, potrà dare il meglio di sè con i colori rossoneri.

Queste le sue parole nello specifico:

“Innanzitutto è uno dei tanti ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Ognuno di loro ha fatto un percorso diverso, Pobega è andato due anni in prestito in Serie B, poi è andato allo Spezia e sta crescendo tantissimo al Torino. Sappiamo il valore della storia nostra e dei nostri ragazzi, è senza dubbio un giocatore che sta dimostrando di poter essere con noi, ma questo lo sapevamo già l’anno scorso. Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto”.