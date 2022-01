Maldini pensa al futuro: occhi su un talento olandese!

Nonostante l’emergenza difensiva, l’acquisto di Lazetic dovrebbe porre la parola fine al calciomercato invernale del Milan dopo le dichiarazioni di Maldini.

Ragion per cui, il ds rossonero è già al lavoro per regalare dei buoni colpi a Stefano Pioli in vista del mercato estivo.

Noa Lang, Bruges, Milan

Una delle esigenze del club è quella di trovare un esterno destro che possa permettere il salto di qualità all’intera squadra: il primo nome della lista è quello di Noa Lang.

Jolly d’attacco del Club Bruges che può giocare a destra, a sinistra, da trequartista e anche da seconda punta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan starebbe pensando di formulare un’offerta quanto prima. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro.