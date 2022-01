Maldini: “Sheva sapeva a cosa andava incontro! Nuovi rinforzi? Vi dico la mia”

Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha parlato così prima del match di Coppa Italia tra Milan e Genoa:

Sull’opportunità da titolare per Daniel Maldini:

“L’opportunità è allenarsi tutti i giorni in un club come il Milan e con calciatori di livello. Deve cercare di migliorare e prendere qualcosa dai giocatori con cui si allena. Nel Milan poi ci sono tanti ricorsi storici, non mi ricordavo del mio debutto in Coppa Italia ma mi ricordo che giocammo 4-5 partite a inizio stagione. Fu una cosa incredibile e casuale”.

Sui possibili rinforzi in difesa:

“Si fanno tanti nomi, forse troppi. Alcuni sono totalmente inventati. Il nostro modo di operare è a fari spenti. I nostri centrali hanno dimostrato grande affidabilità e non è detto che entro la fine del mercato debba arrivare necessariamente un rinforzo in quel reparto”.

Su Shevchenko:

“La scelta era rischiosa, lo sapeva. Non essendo dentro non posso commentare la situazione, di certo posso dire che non l’ho visto contento ma chi fa questo lavoro sa i rischi a cui va incontro. Sia calciatori che allenatori fanno questo lavoro con il cuore, poi ci sono i momenti difficili in cui bisogna aggrapparsi a qualcosa”.