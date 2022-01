Maldini vuole il difensore: arriva dal Chelsea a zero!

La dirigenza del Milan è attiva sul mercato per regalare a Stefano Pioli un difensore, dopo il gravissimo infortunio di Kjaer. Nel mirino dei rossoneri, per gennaio, c’è Botman, profilo ideale per la sostituzione del centrale danese.

Maldini, tuttavia, sta lavorando anche per la prossima estate e nel mirino c’è Andreas Christensen del Chelsea. Il centrale danese è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a zero.

Il giocatore, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i blues e la trattativa è in fase di stallo. Occhio, però, alla concorrenza: su Christensen c’è l’interesse di tante big europee.