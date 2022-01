Il giornalista non ha dubbi: “Il Milan è stato bravo a farlo con Theo!”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato il grande momento del Milan di Pioli, reduce da 3 vittorie consecutive:

“Il Milan è maturato tanto, quest’anno c’è stato un ulteriore scatto. Dopo essere stato la sorpresa dello scorso campionato, i rossoneri si sta confermando che spesso è la cosa più difficile. Tanti singoli sono cresciuti. Il Milan sta bene, ha recuperato alcuni giocatori e così sono arrivate tre vittorie di fila. È un Milan convincente“.

Marani, Milan, Theo Hernandez

Il noto giornalista si è poi soffermato sulla grande crescita di Theo Hernandez, reduce da una doppietta contro il Venezia:

“Parlare con Maldini per un laterale sinistro come lui è come per un 10 parlare con Maradona, vuol dire avere un modello straordinario. Deve migliorare ancora dal punto di vista difensivo ma ho visto segnali importanti con la Roma e con il Venezia. Se continua a crescere ha ancora grandi potenzialità, il Milan è stato molto bravo a crederci quando ancora in pochi lo conoscevano“.