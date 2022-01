Massara: “Non guardiamo gli altri. Nuovo difensore? Solo in un caso”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan-Spezia- Le sue parole:

Sul momento: “Io penso che ogni partita sia decisiva. Corsa all’Inter? È giusto pensare a noi stessi, non agli altri. Giocheremo una gara difficile, lo Spezia ha messo in difficoltà tante squadre”.

Sul difensore da prendere: “Per fortuna l’infortunio di Tomori non è cosi grave, dovrebbe tornare velocemente. La società si farà trovare pronta se dovessimo ricorrere ad un nuovo acquisto in difesa, ma lo faremo solo nel caso in cui migliorerà veramente la squadra”.