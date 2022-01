Massara sugli obiettivi di mercato: “È lui la nostra priorità”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli obiettivi di mercato dei rossoneri, toccando diversi temi:

“Conti alla Samp? È in via di definizione, potrebbe concludersi domani.

Mercato in entrata? Il ruolo del difensore centrale è la nostra priorità, visto l’infortunio di Kjaer e visto il periodo covid che ci sta causando numerose assenze. Se ci fosse la possibilità di rinforzarsi a condizioni sostenibili, ci faremo trovare pronti.

Botman? Il Lille sicuramente non vorrà privarsene, monitoriamo la situazione. Ne parleremo anche con il mister perchè abbiamo diverse opzioni. Il mercato è ancora lungo.

Prendere in prestito un altro centrale da una big? Il prestito è una possibilità, bisogna valutare anche ipotesi che possano essere più sostenibili come costi.

Leao? Ha moltissimi margini di crescita ancora. Ha un talento cristallino, ed è molto maturato negli ultimi anni. È un giocatore dal futuro luminoso sul quale vogliamo costruire il futuro di questa squadra, così come stiamo lavorando su altri tavoli per altri giovani che ci stanno dando enormi soddisfazioni.

Il mercato nel reparto offensivo? Effettivamente dobbiamo monitorare la punta centrale per il futuro, ma non nell’immediato. Abbiamo Pellegri in quel ruolo in cui crediamo molto. In questo mercato se ci saranno delle opportunità, non in questo reparto, ci faremo trovare pronti.

Quanto è importante la società? La società viene sempre prima dei giocatori, noi siamo privilegiati lavorando nel Milan. Non vogliamo assolutamente fare la morale, ma fare delle scelte per essere competitivi in maniera sostenibile: dobbiamo stabilizzare questa competitività rispettando gli impegni che prendiamo. Dobbiamo portare avanti questa politica, come molte altre società”.