Mentana provoca: “Speriamo Inter-Juve non finisca ai rigori”

Inter – Juventus non è mai una sfida banale. Quello che storicamente è considerato il “Derby d’Italia” si è sempre contraddistinto per l’eco degli sfottò e delle polemiche. Non è esente il match di questa sera, finale di Supercoppa Italiana.

Inter – Juventus, Finale di Supercoppa Italiana

Con il risultato in parità e la possibilità di ricorrere ai calci di rigore per l’assegnazione del trofeo, non si è fatto attendere il pensiero ironico del noto giornalista e tifoso interista, Enrico Mentana. Ecco il suo messaggio sul suo profilo Facebook:

“Speriamo non finisca ai rigori, se no ce ne fa tirare uno ogni tre …”