Mercato, è sfida con l’Eintracht Francoforte per il giovane talento francese!

Il Milan è concentrato per la sfida di oggi, ore 18.30, contro la Roma. Nel frattempo, la dirigenza rossonera non perde di vista il calciomercato ed è al lavoro per rinforzare la rosa di mister Pioli, sia a gennaio che per il futuro.

Se la priorità in casa rossonera è un difensore centrale subito, non sono da sottovalutare gli altri reparti.

Proprio per questo il Milan si guarda attorno anche per il reparto offensivo, dove c’è bisogno di abbassare l’età media.

Da tempo si parla di un forte interesse per Randal Kolo Muani, attaccante attualmente al Nantes.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, sul giocatore ci sarebbe anche l’Eintracht Francoforte, in pressing con l’entourage del giocatore.

In realtà, il Nnates non vorrebbe privarsene subito, ma preferisce contare su di lui fino a fine stagione, anche se sa di perderlo a parametro zero.

Il Milan, comunque, resta vigile, Eintracht permettendo.