Mercato, sfuma l’obiettivo a centrocampo: andrà al Lione!

Non ci sarà il Milan nel futuro di Roman Faivre. Il centrocampista del Brest classe ’98 era stato accuratamente seguito dalla dirigenza rossonera ma non approderà a Milano. Dalla Francia sono sicuri: il trequartista francese andrà al Lione, dove raggiungerà un altro ex Milan come Lucas Paquetà.

Faivre

Il Lione ha trovato l’accordo con il Brest sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Arriverà a titolo definitivo e nella giornata di domenica sono già state fissate le visite mediche. Il calciatore firmerà un contratto fino a giugno 2026.

Per la trequarti il Milan continua a seguire con molto interesse Noa Lang. Il calciatore del Bruges è sicuramente il nome più caldo degli ultimi giorni. L’olandese classe ’99 è sotto contratto fino a giugno 2025 e il suo prezzo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il Bruges però in questo mercato invernale si è andato a rinforzare proprio in quella fascia di campo offensiva, investendo 7 milioni di euro a testa per il canadese Buchanan, dei New England Revolution in MLS e per il canadese Skov Olsen, arrivato dal Bologna. Chissà se questo possa essere un piccolo indizio di mercato…