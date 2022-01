Mercato, si prova il tutto per tutto: all in per il difensore!

Il Milan continua la caccia al difensore e, nonostante la richiesta elevata da parte del Lille, Sven Botman resta il numero uno nella lista di Maldini e Massara. L’obiettivo del club è quello di provare a convincere il club francese per provare a prendere il difensore olandese già in questa sessione invernale, o perlomeno bloccarlo per l’estate.

Botman, Lille

Come riportato da Tuttosport, Maldini e Massara starebbero facendo di tutto per provare a prendere il calciatore. Tra i due club c’è grande stima e a testimoniarlo ci sono già operazioni passate concluse nel migliore dei modi, come quella di Rafael Leao e Maignan.

Il Milan considera Botman uno dei pochissimi giocatori in giro per l’Europa che potrebbe valere il prezzo da spendere, senza andare però oltre i 25 milioni di euro, e sul quale si potrebbe costruire la difesa del futuro.

Le alternative sono quelle di Eric Bailly del Manchester United, Abdou Diallo del PSG e Japhet Tanganga del Tottenham. Sono tutti profili interessanti ma che al momento non scaldano troppo il club rossonero. Per questo il Milan valuterà accuratamente la situazione: non è da escludere la possibilità che a gennaio la difesa di Pioli non accolga nuovi volti in entrata.

Filippo Fagiolini