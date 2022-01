Riscattare per poi cedere: la mossa del club per l’attaccante

Il futuro di Pietro Pellegri sembrerebbe sempre più lontano dal Milan. Il classe 2001 è approdato al club la scorsa estate senza mai trovare spazio nello schieramento tattico di Mister Pioli.

Il calciatore potrebbe trasferirsi al Torino, prima però il club deve esercitare il diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza milanista sembrerebbe intenzionata ad esercitare anticipatamente l’opzione del diritto. L’intenzione è quella di ottenere un piccolo sconto sulla cifra attualmente fissata a 6 milioni di euro.

Pietro Pellegri

Nel momento in cui Pellegri diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Milan, la società lo girerà in prestito. I granata sono nettamente in vantaggio sul Genoa e si candidano per essere la futura squadra dell’ex Monaco.

Da parte sua Cairo vorrebbe inserire una possibilità di riscatto sull’attaccante, per evitare di commettere lo stesso errore effettuato con Pobega. Il centrocampista sta crescendo con Juric ma il prossimo anno, con ogni probabilità, indosserà la maglia rossonera.

Stefano Cori