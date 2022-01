Spunta un nome a sorpresa per la difesa: arriva dallo Zurigo!

La dirigenza rossonera sta lavorando incessamente per portare a Milano e regalare a Pioli il sostituto di Simon Kjaer.

La sessione di calciomercato si è aperta ufficialmente nella giornata di ieri e, i nomi sul taccuino di Maldini, iniziano a diminuire.

Ormai sembrerebbe una corsa a tre, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Botman resta in pole, ma risale Diallo e occhio a Omeragic“, scrive in prima pagina la Rosea.

Si lavora, dunque, su più tavoli: con l’obiettivo di trovare un nuon profilo, senza spendere esageratamente.

“L’olandese del Lille resta il preferito ma costa, il senegalese piace molto, Szalai è dietro. Steven Botman guida la classifica del gradimento rossonero: l’olandesone classe 2000 piace a Maldini e Massara da tempo perchè corrisponde all’identikit del centrale moderno. La richiesta è di 30 milioni, ma la cifra può abbassarsi strada facendo.”

Omeragic, Zurigo, Difesa

I tifosi sperano in un nuovo colpo “alla Tomori”: l’attesa è appena cominciata, ma attenzione al nome a sorpresa chiamato Omeragic!

“Bećir Omeragić, classe 2022, nonostante lo status da millenial è già un veterano nel campionato svizzero ed ha anche esordito in nazionale. Lo Zurigo lo valuta 15 milioni, ma il contratto in scadenza giocherebbe in favore del Milan.”