Seguito da un club di A: il rossonero può lasciare Milano!

La sessione di calciomercato è nel vivo e le varie società, italiane ed europee, sono a colloquio per completare alcune operazioni.

Il Milan, in particolare, in queste ore è concentrato sul mercato in uscita come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Secondo la rosea, infatti, il Torino sarebbe sulle tracce di Pietro Pellegri. Il giovane attaccante, alle prese con dei fastidi muscolari, potrebbe finire ai granata, in prestito, fino al termine della stagione.

Pellegri, Milan, Serie A

L’ex Genoa e Monaco è arrivato al Milan in estate con la formula del prestito con dirtitto di riscatto: i rossoneri, però per girarlo al Torino, dovranno prima riscattarlo definitivamente.

Le prossime giornate saranno decisive su questo fronte.